شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة التنسيقية دعاء عريبى: قانون المسئولية الطبية يوفر ضمانات للمريض وطمأنة للأطباء والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت النائبة دعاء عريبي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقتها من حيث المبدأ على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الأحد، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون الاقتصادية، وحقوق الإنسان عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض.

وقالت نائبة التنسيقية في كلمتها: "‏اليوم نقف أمام قانون يمس جوهر حياة المواطن المصري وصحته وأمانه الطبي، ‏وفي ذات الوقت هو درع يحمي الأطباء من الوقوع في دائرة الاتهام دون وجه حق، فهذا القانون هو خطوة لترسيخ العدالة الطبية وتحقيق التوازن ما بين حقوق المرضى وضمانات الأطباء.

وأضافت "عريبي"، أن القانون يوفر الحماية القانونية إذا ما تعرض المواطن لخطأ طبي جسيم‏، وتابعت: "فنحن لسنا أمام نص تشريعي فقط بل هو رسالة واضحة بأن صحة المواطن المصري وحياتة ليست محل تهاون أو تساهل ‏والقانون يرسخ مبدأ المحاسبة العادلة وضمان حقوق الطرفين في معادلة إنسانية متوازنة، والقانون أكد أيضا أن اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هى الجهة المعنية بالخبرة وهو ضمانة للطرفين‏".

واختتمت كلمتها قائلة: "نؤكد أن مشروع القانون جاء متسقا مع أحكام الدستور ويضمن سلامة المريض وأيضا هو بمثابة رسالة طمأنة للأطباء، وفقا لنصوص قانونية ملزمة للجميع وقابلة للتنفيذ، ‏لذا باسمي وباسم الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر أوافق على القانون من حيث المبدأ".