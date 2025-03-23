شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة العمال بحزب الجبهة الوطنية: نسعى لتلبية احتياجات 31 مليون عامل مصرى والان مع تفاصيل الخبر

اجتمعت الأمانة المركزية للعمال بحزب الجبهة لصياغة رؤيتها لخدمة العمال وتحقيق نتائج إيجابية على المستوى الفني والاجتماعي والاقتصادي، وتبني قضايا العمال والسعي لحل مشاكلهم بطرق مبتكرة وغير تقليدية وتقديم مبادرات للتدريب والتأهيل والتثقيف النقابي والتوعية بأهمية قيمة العمل.

وأكد عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب وأمين العمال بالحزب، أن العمال هم قاطرة العمل والإنتاج في مصر ويمثلون 31 مليونا مقسمين بين 17 مليونا في الريف و14 مليونا في الحضر، مشددا أن الدولة تولي اهتمام خاصة بالعامل ولذا يسعى الحزب للارتقاء بهم وتنفيذ تدريب تحويلي لتلبية احتياجات سوق العمل، كما أن الحزب لديه أيضا دراسة مستقلة للتعامل مع العمالة غير المنتظمة وشمولهم بالرعاية الاجتماعية والصحية خاصة وأنهم يمثلون 3.2 مليون، وكذلك قطاع العمالة غير المنتظمة والذين يمثلون 7.3 مليون عامل تقريبا.

وأوضح عبد الفضيل أن الحزب انطلق من قواعده في جميع أنحاء الجمهورية بأكثر من 500 ألف توكيل ليصبح ممثلا لكل فئات الشعب وقادرا على التعبير عن احتياجات ومتطلبات عماله.

وناقش أعضاء الأمانة، آليات العمل خلال المرحلة المقبلة والتعامل مع مشاكل العمال وإطلاق عدد من المبادرات لدعم العمالة المصرية في الداخل والخارج وبحث جميع القضايا العمالية، وطرح أفكار جديدة في هذا الإطار والقيام بجولات في المحافظات للاستماع إلى العمال في كل ربوع مصر، وتنظيم ملتقيات توظيف ولقاءات دورية في الحزب مع المسئولين لحل جميع المشاكل العمالية، وحضر الاجتماع أمناء مساعدين اللجنة هيثم سعد الدين- علي عبدالباسط.

عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب وأمين العمال بالحزب

اجتماع اللجنة