شكرا لقرائتكم خبر عن النائب أحمد الشرقاوى يطالب بتعريف الخطأ الطبى الجسيم بدقة فى قانون المسئولية الطبية والان مع تفاصيل الخبر

قال النائب أحمد الشرقاوي إن مجلس النواب بدأ نهجًا جديدًا يتمثل في الاستعانة بالنقابات المهنية عند مناقشة القوانين المتعلقة بأعضائها.

وأشار الشرقاوى، في كلمته خلال مناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، إلى حضور نقابة المحامين أثناء مناقشة قانون الإجراءات الجنائية، واليوم حضور نقيب الأطباء للجلسة.

وأضاف الشرقاوي أنه تمت الموافقة على عدد من التعديلات على مشروع قانون المسؤولية الطبية بما يخدم مصالح الأطراف ذات الصلة، مشددا على أن تعريف الخطأ الطبي الجسيم في المادة الأولى، البند 11، يحتاج إلى مزيد من التدقيق، موضحًا أنه لا يجب القياس على القتل الخطأ أو الإصابة الخطأ، بل ينبغي الاستناد إلى حالات محددة وردت في القانون بشكل أكثر دقة.

وأكد النائب على أهمية صياغة المصطلحات القانونية بدقة لضمان أن تكون جامعة مانعة، خاصة وأن مشروع القانون شهد عدة محاولات سابقة لمناقشته، لافتًا إلى أن هذا التشريع يمثل المواطن المصري بالكامل، حيث يخدم المريض كما يخدم الطبيب، مما يتطلب تحقيق توازن دقيق في بنوده، معلنا أن موافقته على التشريع من حيث المبدأ معلقة لحين الاستجابة للتعديلات المقترحة.