شكرا لقرائتكم خبر عن الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن توافق على مشروع قانون المسئولية الطبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، الموافقة على مشروع قانون المسئولية الطبية من حيث المبدأ.

وقال النائب عبد الهادي القصبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، إن الفصل التشريعي الحالي لمجلس النواب قد شهد العديد من التشريعات التي تأخرت، وتم إنجاز قانون الإجراءات الجنائية وأنتهي من مناقشة قانون العمل الجديد، والآن بدأ مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية".

وأوضح القصبي، أن مجلس النواب يقدر علي وجه الخصوص المنظومة الطبية، وقد أنجز العديد من التشريعات المرتبطة بالتدريب والتأهيل وجميع العاملين في المجال الطبي، مضيفا: "مشروع قانون المسئولية الطبية له أهمية خاصة لجميع المرضي وجميع مقدمي الخدمات الصحية"، مشيرا إلي أن البعض تناول هذا المشروع وصوره كردة علي المكتسبات السابقة".

وقال القصبي، إن الوضع الحالي للمنظومة الطبية لا يوجد فيه أي تنظيم تتضمن حقوق الطبيب أو المريض"، مؤكدا أن قانون المسئولية الطبية يتضمن العديد من المزايا والتي أبرزها أنه يحدد الأخطاء الطبية وحدد أيضا ماهية الأخطاء الغير محتاجة لعقوبات والأخطاء الجسيمة، كما أنه وضح الحالات التي تنتفي منها المسئولية الطبية".

وأشار إلي أن مشروع قانون المسئولية الطبية حدد جهة فنية معنية تحدد الأخطاء لطبية، وغير ذلك من المزايا"، معلنا باسم الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن الموافقة علي مشروع القانون من حيث المبدأ".

وأضاف: "لكني بحتفظ بحقنا في تعديل بعض المواد التي تصب في صالح الأطباء وعلي وجه الخصوص فيما ورد في المادة 27 والتي تتضمن تخفيض الغرامات بسبب الأخطاء" داعيا إلي أهمية التوازن مع مصلحة المريض".

واختتم كلمته قائلا: "أسجل بكل اعتزاز الجهد الذي بذله هذا المجلس أغلبية ومعارضة ومستقلين من أجل إنجاز القوانين لصالح المواطن".