شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تدعو النواب منحها مدة لإعادة مناقشة بعض مواد قانون العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا المستشار محمود فوزي وزير المجالس النيابية والتواصل السياسى، مجلس النواب، منح الحكومة فترة موقتة لإعادة مناقشة بعض مواد مشروع قانون العمل في مشروع القانون الجديدة.

ووجه فوزى، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، والتي تناقش مشروع قانون العمل الجديد، الشكر لمجلس النواب علي مناقشة مشروع قانون العمل، مؤكدا أن مجلس النواب والحكومة قطعا شوطا كبيرا في مشروع قانون العمل الذي ليس من الهين أو السهل.

وأوضح فوزي، أن الحكومة تعكف حاليا لإعادة مناقشة بعض المواد في مشروع قانون العمل لمزيد من الاتفاق بين العامل وصاحب العمل ولمزيد أيضا من التوافق مع القواعد الدولية، مؤكدا أن الحكومة قطعت خطوات كبيرة فى هذا الأمر".

وتابع:" نأمل أن تمُهل الحكومة فترة مؤقتة للوصول إلي صورة متكاملة لمشروع قانون العمل" موجها الشكر لرئيس مجلس النواب علي التنسيق الكامل مع الحكومة في مسألة التشريع".

بدوره قال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس النواب، إن عدم الموافقة علي مشروع القانون بشكله النهائي فرصة لإعادة تداول مواد مشروع القانون".