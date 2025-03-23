شكرا لقرائتكم خبر عن النائب حازم الجندي: تمكين المرأة ركيزة أساسية فى استراتيجية الدولة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا بحزب الوفد، أن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية المرأة المصرية والأم المثالية تعكس التزام الدولة الكامل بدعم وتمكين المرأة المصرية، من خلال سياسات واضحة تستهدف تحقيق المساواة بين الجنسين وتعزيز دور المرأة في مختلف المجالات، موضحا أن حديث الرئيس عن المرأة المصرية باعتبارها "شريان الحياة في هذا الوطن" يعكس مدى تقدير القيادة السياسية لدورها المحوري، ليس فقط في تربية الأجيال، ولكن أيضًا في دعم استقرار المجتمع والمشاركة الفاعلة في بناء الدولة المصرية الحديثة.

وأضاف "الجندي"، أن تكليف الرئيس للحكومة بمواصلة جهود دعم المرأة على المستويات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، يعكس استمرار الدولة في نهجها نحو تمكين السيدات، وهو ما يتجلى في زيادة عدد النساء في المناصب القيادية، سواء داخل المؤسسات الحكومية أو في القطاع الخاص، مشيرا إلى أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس السيسي، وضعت تمكين المرأة كأحد المحاور الرئيسية في رؤية مصر 2030، وذلك من خلال تعزيز برامج الحماية الاجتماعية مثل "تكافل وكرامة"، التي تساهم في تحسين الأوضاع الاقتصادية للمرأة المعيلة، إلى جانب التوسع في المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تمنح المرأة فرصا أكبر لتحقيق الاستقلال الاقتصادي.

وشدد عضو مجلس الشيوخ، على أهمية الرسائل التي وجهها الرئيس حول رفض العنف ضد المرأة، مؤكدًا أن تكليف الحكومة بمواجهة كافة أشكال الانتهاكات التي تتعرض لها المرأة يمثل خطوة هامة في تعزيز بيئة آمنة تدعم حقوق السيدات، مشيرًا إلى ضرورة تطبيق القوانين بصرامة لضمان حمايتهن من أي اعتداءات أو تمييز.

وفيما يتعلق بالمشاركة السياسية، أكد النائب حازم الجندي، أن المرأة المصرية أثبتت على مدار السنوات الماضية أنها شريك أساسي في دعم الاستقرار الوطني، سواء من خلال تواجدها القوي في البرلمان والمجالس المحلية أو عبر مشاركتها في الاستحقاقات الانتخابية المختلفة، وهو ما يعكس وعيها الكبير بأهمية دورها في صنع القرار السياسي، مؤكدا على أن الدولة المصرية مستمرة في تقديم الدعم الكامل للمرأة المصرية، سواء من خلال توفير الفرص الاقتصادية، أو تمكينها سياسيًا، أو حمايتها اجتماعيًا، وهو ما يعزز مكانة مصر كدولة رائدة في دعم المرأة على المستوى الإقليمي والدولي.