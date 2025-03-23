شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب يستقبل عددا من أمانة العمال بحزب حماة الوطن بالجلسة العامة والان مع تفاصيل الخبر

استقبل مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، عدداً من أمانة العمال بحزب حماة الوطن ، بدعوة من النائب أحمد بهاء شلبى ممثل الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، وذلك في إطار حرص المجلس على نشر الثقافة البرلمانية بين الشباب خاصة المهتمين بالشأن السياسي والبرلماني.

وحضروا جانباً من الجلسة العامة من شرفات المجلس للتعرف عن قرب على الدور المنوط بمجلس النواب وآلية المناقشات به.

وتشهد الجلسة العامة اليوم، استكمال لاستكمال مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، وتشمل المواد المتبقية تلك الخاصة بالخدمات الاجتماعية والتى تتضمن تفويض الوزير المختص (وزير العمل) بالاتفاق مع وزير الصحة إصدار قرار تحديد مستويات اللياقة والسلامة الصحية والقدرات النفسية والعقلية الخاصة بالفحوص التي تلتزم بها المنشآت أو الكشف الطبي الابتدائي، التزام المنشآت بتدريب العمال على الأسس السليمة لأداء المهنة وإحاطتهم قبل مزاولة المهنة بمخاطرها وقواعد الوقاية والحماية والسلامة المهنية.

أمانة العمال بحزب حماة الوطن خلال الجلسة العامة