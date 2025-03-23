شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى يواصل جهوده لدعم الأكثر احتياجا خلال شهر رمضان المبارك والان مع تفاصيل الخبر

استمرارًا لجهوده الإنسانية والتنموية في شهر رمضان المبارك، يواصل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي تنفيذ العديد من المبادرات الخيرية في جميع محافظات مصر.

وتهدف هذه المبادرات إلى تقديم الدعم اللازم للأسر المصرية الأكثر احتياجًا، خاصة في المناطق الفقيرة والنائية التي تعاني من تحديات اقتصادية واجتماعية.

وشملت الجهود التي نفذها التحالف توزيع المواد الغذائية وحقائب رمضان التي تحتوي على احتياجات الشهر الفضيل، حيث جرى توزيع هذه المواد على الأسر المتعففة في مختلف القرى والمدن، بهدف التخفيف من الأعباء الاقتصادية التي تواجهها في هذا الشهر المبارك.

كما يواصل التحالف في المحافظات جهوده لتحقيق أفضل تغطية للفئات المستحقة، والعمل على إيصال الدعم إلى أكبر عدد من الأسر.

ولم يقتصر التحالف الوطني على توزيع المواد الغذائية فقط، بل تم تنظيم العديد من الحملات الطبية التي شملت تقديم الفحوصات والعلاج المجاني للمواطنين في القرى والمناطق النائية.

كما قامت الفرق الطبية التابعة للتحالف بتوزيع الأدوية اللازمة، وإجراء حملات توعية صحية حول أهمية الوقاية من الأمراض، خصوصًا في ظل الظروف الصحية الراهنة.