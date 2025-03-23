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النمسا تدعم توسيع الاتحاد الأوروبي

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النمسا تدعم توسيع الاتحاد الأوروبي

ابوظبي - سيف اليزيد - فيينا (وام)

جددت بيآتا ماينل رايزنجر، وزيرة خارجية النمسا، دعمها لعملية توسيع الاتحاد الأوروبي، وأشادت بالتقدم الذي أحرزته مقدونيا الشِّمالية على مسار الانضمام إلى التجمع الأوروبي. جاء تصريح رايزنجر، عقب استقبالها نظيرَها المقدوني الشمالي تيمتشو موكونسكي، في العاصمة النمساوية فيينا، حيث أكدت الوزيرة الأهمية الإستراتيجية لتكامل دول غرب البلقان مع الاتحاد الأوروبي بالنسبة للأمن والاستقرار في أوروبا. 
وأشار الوزيران إلى أهمية تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي في إطار التكامل الأوروبي.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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