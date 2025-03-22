شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة التعليم بحزب الجبهة الوطنية تضع رؤية للارتقاء بمستوى الطلاب وإعداد خريج يلبى احتياجات سوق العمل والان مع تفاصيل الخبر

استعرضت أمانة التعليم بحزب الجبهة الوطنية استراتيجيتها والتي تناولت أهم القضايا التعليمية الحالية والمستقبلية، والتى تمثل بعدا هاما للأمن القومى خاص أن التعليم هو الأساس في تقدم الدول ورفع شأنها مما استوجب صياغة رؤية شاملة للتعليم قبل الجامعى والجامعى بما يحقق التكامل والتوافق بينهما في سبيل إعداد خريج يلبى احتياجات سوق العمل.

وناقش أعضاء الأمانة برئاسة د. عمرو بصيلة الرسالة والأهداف الاستراتيجية وآليات التنفيذ و الرؤية العامة للحزب والتأكيد على أن الغاية الأساسية هي مصلحة الوطن والمواطن وتجنب المصالح الشخصية وأن الحزب سيكون منبر للأفكار البناءة ومبادرات التغيير الإيجابي، لتقديم حلول جذرية لجميع المشكلات التي تواجه التعليم في مصر، ومساندة الدولة في تحقيق أهدافها على المدى طويل الأجل.

وشهد الاجتماع حضور كل من الأمناء المساعدين د. محمد عبدالرحمن، المهندس كريم عبد الرحمن، وأعضاء الأمانة المركزية د. عصام حجاج و د. المعتصم شاهين، د. هانى منيب عضو اللجنة ، خالد سيدراك – الخبير الدولى ، مصطفى ابواليزيد منسق اللجنة.