شكرا لقرائتكم خبر عن الحرية المصرى: الرئيس السيسى يؤمن بالمرأة المصرية كشريكة فى مسيرة التقدم والان مع تفاصيل الخبر

ثمن حزب الحرية المصري، كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أثناء مشاركته في لقاء المرأة المصرية والأم المثالية، مؤكدا أنها أبرزت أهمية دور المرأة المصرية منذ بداية التاريخ إلى يومنا هذا، وأنها شريكا اساسيا في التقدم والنجاح وتخطي المراحل الصعبة التي مرت على بلدنا.

وأضاف النائب أحمد مهنى، نائب رئيس حزب الحرية المصري والأمين العام وعضو مجلس النواب، أن المرأة المصرية قائدة ومديرة بجميع المناصب القيادية كأم وزوجة وابنة في المقام الأول، وكوزيرة وطبيبة ومعلمة ووزيرة في المقام الثاني، وبثقافتها وإطلاعها استطاعت فهم الأمور المحيطة وحاربت من أجل الوطن وتحملت الصعاب وكانت سابقة وفي أول صفوف الواعيين والحاملين لهموم الوطن.

وأشاد عضو مجلس النواب، بتشديد الرئيس السيسي على الرفض التام لأي انتهاك أو عنف قد تتعرض له المرأة، مؤكدا أنه بعد ما قدمته المرأة من نماذج ملهمة وتحديات خاضتها ونجحت فيها لايقبل ابدا أن يكون هناك من ينتهك حقوقها ونحن جميعا ندعمها ونقف خلفها ضد أي عنف أو مساس بحقوقها، خاصة وأن تكليف الحكومة بمواجهة كافة أشكال العنف ضد المرأة وتوفير بيئة آمنة تحمي حقوقها وتضمن سلامتها، آمر هام ويعد من اجمل الهدايا التي تقدمها الدولة للمرأة في عيدها.

وتابع مهنى، أن جهود الدولة المصرية لإيجاد مسارات متعددة لتحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة المصرية يساهم في تقدم وتعزيز المعيشة للمجتمع المصري، خاصة وأن المرأة المصرية اثبت نجاحات كبيرة في المجال العملي بشكل عام وإدارات الاقتصاديات بشكل خاص، مثمنا توجيه الحكومة بدعم كافة المشروعات والمبادرات التي من شأنها منح المرأة المصرية فرصا حقيقية لتحقيق التمكين الاقتصادي.