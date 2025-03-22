اخبار العالم

الرئيس السيسى يستقبل الشيخ محمد بن زايد فى لقاء أخوى.. فيديو

0 نشر
0 تبليغ

  • الرئيس السيسى يستقبل الشيخ محمد بن زايد فى لقاء أخوى.. فيديو 1/6
  • الرئيس السيسى يستقبل الشيخ محمد بن زايد فى لقاء أخوى.. فيديو 2/6
  • الرئيس السيسى يستقبل الشيخ محمد بن زايد فى لقاء أخوى.. فيديو 3/6
  • الرئيس السيسى يستقبل الشيخ محمد بن زايد فى لقاء أخوى.. فيديو 4/6
  • الرئيس السيسى يستقبل الشيخ محمد بن زايد فى لقاء أخوى.. فيديو 5/6
  • الرئيس السيسى يستقبل الشيخ محمد بن زايد فى لقاء أخوى.. فيديو 6/6

شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يستقبل الشيخ محمد بن زايد فى لقاء أخوى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب محمد الجالى

السبت، 22 مارس 2025 09:31 م

استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الزيارة تأتي في إطار أخوي، في ضوء العلاقات الأخوية الوثيقة التي تربط الرئيس بشقيقه رئيس دولة الإمارات، حيث أقام الرئيس مأدبة إفطار تكريماً للشيخ محمد بن زايد، تم خلالها التأكيد على قوة العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين، وبحث سبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات، بما يحقق تطلعات الشعبين المصري والإماراتي الشقيقين.

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة حرص من جانبه على توجيه الشكر للرئيس السيسى، على حفاوة الاستقبال، مؤكدًا على العلاقات التاريخية التي تربط البلدين، وحرص الإمارات على الإستمرار في تعزيزها.

WhatsApp Image 2025-03-22 at 8.42.47 PM

 

 

18911533-f225-40c8-9744-3a9592b51bca

 

 

 

WhatsApp Image 2025-03-22 at 8.42.46 PM (1)

 

 

WhatsApp Image 2025-03-22 at 8.42.45 PM

 

 

WhatsApp Image 2025-03-22 at 8.42.46 PM

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

Advertisements