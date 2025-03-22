شكرا لقرائتكم خبر عن جمعية كتاب البيئة تعلن الفائزين بجوائز التميز الصحفي بمسابقة الصناعة الخضراء والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت جمعية كتاب البيئة والتنمية نتيجة جوائز التميز الصحفي بمسابقة الصناعة الخضراء، والتي تحمل اسم الكاتب الصحفي الكبير وجدي رياض، والتى تمت برعاية وزارة البيئة ودعم مكتب الالتزام البيئى والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية.

تناولت المسابقة قضايا الصناعة الخضراء والتشجيع على المنافسة بين الكتاب الصحفيين حول موضوعات الإلتزام البيئي بالصناعة والهيدروجين الأخضر وتطبيقاته، والبصمة الكربونية، وتوفيق أوضاع المصانع البيئية ، والطاقة الجديدة والمتجددة، والتى تم نشرها من يناير 2024 حتى ديسمبر 2024.

وقد أعلنت لجنة المسابقات بالجمعية عن فوز الزملاء حسن بركة وإبراهيم عودة جريدة الأخبار عن ملف المخلفات الإلكترونية كنز ام قنبلة موقوتة وفاز بالمركز الثانى الزميل خالد وربى من موقع آراب فاينانس عن ملف الطاقة وأهمية تحول مصر لمركز عالمي لإنتاج الهيدروجين الأخضر،فيما فاز بالجائزة الثالثة الزميلة راندا يحيي جريدة الأهرام حول ملف المثلث الذهبى سلة معادن مصر.

وفاز بالجائزة الرابعة الزميل اسلام عبد المعبود جريدة الشروق وموقع 2030 بموضوع "التحول الأخضر في مصر".. دعم فني وتمويلات من أجل صناعة نظيفة ومستدامة.

وتقدم رئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس ولجنة المسابقات بالجمعية بخالص الشكر والتقدير للكاتبين الكبيرين ثابت أمين عواد وفوزى عبد الحليم وكذلك الدكتور على أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة والمهندس أحمد كمال المدير التنفيذى لمكتب الالتزام البيئي لجهودهم فى تحكيم المسابقة.