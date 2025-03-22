شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة الشئون الدينية بحزب الجبهة الوطنية تضع رؤيتها لترسيخ القيم الحضارية والان مع تفاصيل الخبر

ناقشت الأمانة العامة للشئون الدينية بحزب الجبهة الوطنية رؤيتها للقضايا الإسلامية التى ترسخ السلام والتسامح، والتعايش، ونبذ العنف والتعصب، والإرهاب وترسيخ منظومة القيم الحضارية وغيرها وذلك من خلال صياغة واضحة لتلك الرؤية التى تطمح للوصول إليها.

وأكد د. شوقى علام مفتى الجمهورية السابق وأمين اللجنة على ضرورة التعاون مع المؤسسات الدينية القائمة لتحقيق الأهداف المشتركة، ومناقشة إطلاق منتدى الحوار الدينى الوطنى، ليكون مظلة جامعة للقيادات الدينية لمناقشة القضايا التى تهم الوطن والمواطن.

وشدد الاجتماع على أهمية الحفاظ على الدولة المصرية ومقدراتها، إضافة إلى تعزيز القيم الدينية التى تُعَدُّ ركيزة للمجتمع واساس للتوعية والتصدى للأفكار والمغالطات الدينية التى تعوق الفهم الصحيح للدين، من خلال التعاون مع المؤسسات المعنية بذلك وخلال اجتماع اللجنة تم استعراض خطة العمل المستقبلية للأمانة، ومناقشة الرؤية والرسالة والأهداف وآليات التنفيذ وطرق قياس الأداء.

حضر الاجتماع الأمناء المساعدين للجنة د. أسامة العبد وكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب ود. يوسف عامر رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس الشيوخ، جابر طايع رئيس قطاع الشؤون الدينية بوزارة الأوقاف سابقا، وأعضاء الأمانة المركزية الدكتور محمد حمدى، والدكتور عاصم عبدالقادر، والدكتور سامح فتوح، والدكتور إبراهيم نجم، والدكتورة فاطمة محمود، سعيد حجازى.