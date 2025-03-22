شكرا لقرائتكم خبر عن "المستقلين الجدد": تصريحات الرئيس حول تمكين المرأة جزء مهم في استراتيجية حقوق الإنسان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حزب المستقلين الجدد بأن تصريحات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حول ضرورة المضي قدما نحو تمكين المرأة، هو ركن أساسي من تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقتها الدولة في 2021.

وأكد دكتور هشام عناني رئيس الحزب، بأن تصريحات الرئيس كاشفة بأن المرأة المصرية هي أساس التنمية المستدامة التي تسعى إليها الدولة في الجمهورية الجديدة.

وأضاف عناني بأن توجيهات الرئيس واضحة بتمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وأن استمرار برامج الحماية الاجتماعية مثل تكافل وكرامة وحياة كريمة قرار استراتيجي وحتمي ولا تراجع عنه.

وأكد الحزب بأنه يثمن توجيهات الرئيس برفض ومنع أي شكل من أشكال العنف أو التنمر ضد المرأة المصرية وأن المرأة المصرية عبر التاريخ حجر زاوية للأسرة المصرية والمجتمع المصري.