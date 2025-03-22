الاحتلال يواصل قصف غزة وارتفاع عدد الشهداء إلى 49747

ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ مطلع أكتوبر 2023 إلى 49.747 شهيدًا و113.213 جريحًا، معظمهم من الأطفال والنساء. وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بوصول 130 شهيدًا و 263 إصابة، إلى مستشفيات قطاع غزة خلال 48 ساعة الماضية، فيما لايزال آلاف الشهداء تحت ركام المنازل والبنايات السكنية المدمرة في مناطق متفرقة من القطاع.

وقتل فلسطينيان وأُصيب عدد آخر بجروح مختلفة، في قصف إسرائيلي اليوم استهدف منطقة المغراقة وسط قطاع غزة، ترافق ذلك مع قصف مدفعي مكثف طال المناطق الشمالية والشرقية من مدينة بيت حانون شمال القطاع، أجبر آلاف العائلات الفلسطينية على النزوح.

وفي جنوب قطاع غزة قصفت مدفعية الاحتلال مناطق متفرقة في مدينتي خان يونس ورفح، مما أدى إلى تدمير واسع في منازل وممتلكات الفلسطينيين.