وقتل فلسطينيان وأُصيب عدد آخر بجروح مختلفة، في قصف إسرائيلي اليوم استهدف منطقة المغراقة وسط قطاع غزة، ترافق ذلك مع قصف مدفعي مكثف طال المناطق الشمالية والشرقية من مدينة بيت حانون شمال القطاع، أجبر آلاف العائلات الفلسطينية على النزوح.
وفي جنوب قطاع غزة قصفت مدفعية الاحتلال مناطق متفرقة في مدينتي خان يونس ورفح، مما أدى إلى تدمير واسع في منازل وممتلكات الفلسطينيين.
كانت هذه تفاصيل خبر الاحتلال يواصل قصف غزة وارتفاع عدد الشهداء إلى 49747 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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