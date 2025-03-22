شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس حزب الاتحاد: دعم غير مسبوق للمرأة فى عهد الرئيس السيسى والان مع تفاصيل الخبر

قال محمد سيف نائب رئيس حزب الاتحاد، إن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في لقاء المرأة المصرية وتكريم الأمهات المثاليات، وهو ما يعكس التقدير الكبير لدور المرأة في بناء الدولة وتنميتها. وتمكينها على كافة المستويات، وفي إطار رؤية الدولة المصرية لتعزيز دور المرأة.

وأكد "سيف"، في تصريحات صحفية اليوم، أن ما شهدته مصر خلال السنوات الماضية من دعم غير مسبوق للمرأة يعكس التزام القيادة السياسية بتمكينها في مختلف المجالات، سواء على المستويات السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية.

وأضاف أن المرأة المصرية أثبتت قدرتها على مواجهة التحديات، وساهمت بفاعلية في تحقيق التنمية المستدامة، وهو ما تجسده النماذج المشرفة التي يكرمها الرئيس السيسى اليوم.

وأشار سيف إلى أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس السيسي، نجحت في ترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص وتعزيز مشاركة المرأة في مواقع صنع القرار، ما جعلها شريكًا أساسيًا في مسيرة البناء والتقدم.