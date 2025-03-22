شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "شباب العمال": الشباب حصلوا على مكتسبات غير مسبوقة فى عهد الرئيس السيسى والان مع تفاصيل الخبر

أكد عبد العزيز سمير رئيس الاتحاد العام لشباب العمال، أن الدولة المصرية أولت الشباب اهتمامًا خاصًا وعملت على تمكينهم وتأهيلهم، حتى تمكنوا من الحصول على مكتسبات غير مسبوقة في كل المجالات، وأبرزها تولي المناصب القيادية، سواء على مستوى السلطة التنفيذية أو السلطة التشريعية، في سابقة لم تحدث من قبل بما يعكس رؤية الدولة نحو تمكين الشباب على أرض الواقع إيمانًا منها بطاقته الإبداعية و حلوله الجادة في شتى المشكلات التي يعاني منها المواطن، إيمانا بأن الشباب هم عماد الوطن وبناة المستقبل، وبسواعدهم تُبنى الأوطان، فهم ركيزة المجتمع، وجزءًا أساسيًا من التنمية والتقدم.

وأوضح رئيس الاتحاد العام لشباب العمال خلال تصريحه لـ ”الخليج 365”، أن الدولة المصرية حققت في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي إنجازات ملموسة وواضحة في ملف الشباب خلال السنوات الأخيرة، وهو ما تجسد في تقليد الكوادر الشبابية العديد من المناصب القيادية والتنفيذية ووصول تلك الفئات لتكون في مراكز صنع القرار، وأن يكون لهم دور محوري في المشاركة في العديد من الأحداث والفعاليات والمناسبات الكبرى وهو ما دعا البعض لأن يطلق عليه العصر الذهبي للشباب.

واختتم رئيس الاتحاد العام لشباب العمال برسالة إلى شباب مصر مؤكدا أنه بالوعي والمسؤولية نحمي مستقبل مصر الوعي والعمل الجاد والتمسك بروح الانتماء والعزيمة والمشاركة الفعالة في بناء الوطن، فكل ذلك هي واجبات على كل شباب مصر فكونوا على قدر المسؤولية واصطفوا خلف وطنكم بإخلاص وعزيمة وكونوا جزءًا من مسيرته نحو مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا .