شكرا لقرائتكم خبر عن "مصر أكتوبر": توجيهات الرئيس ستحدث فارقًا كبيرًا في حياة المرأة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

اعتبرت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بمواجهة كافة أشكال العنف ضد المرأة وحماية حقوقها، تعكس التزام الدولة المصرية بتمكين المرأة وتعزيز دورها في المجتمع.

وقالت مديح في تصريح خاص لـ”الخليج 365”: إن اهتمام القيادة السياسية بقضايا المرأة ووضعها في مقدمة الأولويات يعكس وعياً حقيقياً بأهمية دورها في بناء الوطن، منوهة بأن العنف ضد المرأة ليس مجرد قضية اجتماعية، بل هو تحدٍ يؤثر على الاستقرار والتنمية، ولذلك فإن التشريعات الصارمة وآليات الحماية التي سيتم تفعيلها اليوم ستحدث فارقًا كبيرًا في حياة ملايين النساء المصريات.

وأضافت: "نحن بحاجة إلى تعزيز جهود التوعية، ودعم المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا، وتوفير بيئة آمنة تضمن لها حياة كريمة...كما أنني أؤكد على ضرورة التعاون بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني لتحقيق أهداف هذه المبادرة الرئاسية."

واختتمت مديح تصريحها بدعوة جميع المؤسسات والجهات المعنية إلى العمل المشترك لتنفيذ هذه التوجيهات على أرض الواقع، مؤكدة أن المرأة المصرية تستحق المزيد من الدعم والتمكين، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة والمساواة بين الجنسين.

وثمنت "مديح" تحية الرئيس السيسي لسيدات وأمهات فلسطين الصامدات، الثابتات على الحق، والتي تؤكد موقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية ودعمها اللا محدود لشعبها.