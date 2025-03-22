شكرا لقرائتكم خبر عن القضاء يتصدى لمحاضر إيصالات الأمانة وجنح الضرب الكيدية.. نقلا عن برلماني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "القضاء يتصدى لمحاضر إيصالات الأمانة وجنح الضرب الكيدية على مستوى الجمهورية"، استعرض خلاله حكما قضائيا بمعاقبة متهمين بالحبس لمدة سنتين مع الشغل، وآمرت بكفالة قدرها 5 الأف جنيه، وألزمته بالمصاريف الجنائية، وألزمتهما بأن يؤديا للمدعية بالحق المدنى مبلغا وقدره 30 ألف جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت، وآلزمتهما بالمصاريف، وذلك لإتهامهما برفع إيصالات أمانة وجنح ضرب كيدية على مستوى الجمهورية.

وإليكم التفاصيل كاملة:

"ولسة ياما هنشوف".. الزوج وابن شقيقته يبتزان الزوجة ويهدداها للتنازل عن حقوقها الشرعية.. طلبا 150 ألف جنيه لتوقيع الطلاق والزوجة ترفض.. رفعا إيصالات مزورة وجنح ضرب فى أماكن متفرقة.. والمحكمة تنصف الزوجة بحبسهما

برلمانى