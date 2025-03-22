شكرا لقرائتكم خبر عن حزب مصر القومي ينظم حفل سحوره السنوي بمشاركة سياسيين ومسؤولين سابقين والان مع تفاصيل الخبر

نظم حزب مصر القومي، برئاسة المستشار مايكل روفائيل، نائب رئيس الحزب، حفل سحوره السنوي، بمشاركة البرلمانى ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل الديمقراطى، والدكتور باسل عادل رئيس حزب الوعي، والمستشار رضا صقر رئيس حزب الاتحاد، وعصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، واللواء ا.ح سيد مبروك محافظ شمال سيناء الأسبق، واللواء طارق المهدى محافظ الإسكندرية ووزير الأعلام الأسبق، وطارق العوضي عضو لجنة العفو الرئاسي، والدكتور محمد ممدوح عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، وكمال حسنين حزب الريادة، وسيد العادلي رئيس حزب شباب مصر، ومدحت بركات رئيس حزب أبناء مصر، وعدد كبير من قيادات وممثلي الأحزاب، ومنهم حزب الوفد والغد، وحماة وطن وأعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وعلي هامش حفل السحور، عرض الحزب فيلم تسيجلي عن أنشطة وفعاليات الحزب خلال الفترة الماضية في المحافظات ومشاركته الفعالة في عدد من الأنشطة المجتمعية.

وأشاد المستشار مايكل روفائيل، بالمبادرات المجتمعية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكد أن هذه المبادرات تعد أساسا مهما في تعزيز الوحدة الوطنية وتوفير سبل الدعم للمواطنين في مختلف المجالات.

وقال:" إن المبادرات المجتمعية التي يشرف عليها الرئيس السيسي تهدف إلى إشراك جميع أطياف المجتمع في بناء مستقبل أفضل للبلاد، بما يعزز التكافل الاجتماعي ويساهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين، وقرارات الرئيس السيسي التي تهدف إلى الحفاظ على استقرار البلاد وتعزيز الأمن القومي، وتعزز قدرة الدولة على التصدي لكافة التهديدات.



حزب مصر القومي ينظم حفل سحوره السنوي



خلال الحفل