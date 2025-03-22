شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الوعي: كلمة الرئيس بلقاء المرأة المصرية تقدير لدورها في مسيرة الوطن والان مع تفاصيل الخبر

قال المهندس عادل زيدان، نائب رئيس حزب الوعي، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقاء المرأة المصرية والأم المثالية جاءت معبرة عن تقدير الدولة العميق لدور المرأة في بناء المجتمع المصري واستقراره، حيث حملت الكلمة إشادات واضحة بعطاء المرأة المصرية، واعترافًا بدورها الفاعل في مسيرة الوطن.

وأكد زيدان، أن الرئيس تحدث عن المرأة المصرية باعتبارها عنوان التضحية ورمز الصمود والإلهام، وهو تعبير يعكس رؤية استراتيجية لدورها في الحفاظ على تماسك المجتمع واستمرار مسيرته، مشيرا إلى أن المرأة المصرية لم تكن يومًا عنصرًا هامشيًا، بل كانت في صلب المشهد، سواء في أدوارها التقليدية داخل الأسرة، أو في أدوارها الحديثة داخل ميادين العمل والإنتاج.

وتابع: "الرئيس أشار إلى أن المرأة المصرية ليست فقط الحاضنة لأبنائها، بل هي الحاضنة لهوية الوطن وتراثه الثقافي، وهذه نقطة شديدة الأهمية، خاصة في ظل التحديات التي تواجه الهوية الوطنية والثقافية في ظل المتغيرات العالمية المتسارعة".

ولفت زيدان، إلى أن المرأة بحكم دورها في التربية والتنشئة الاجتماعية، تظل خط الدفاع الأول عن ثوابت المجتمع وقيمه، وهي التي تغرس في الأجيال مفاهيم الانتماء والولاء الوطني، وتساعد في بناء شخصية قادرة على مواجهة التحديات.

وأضاف نائب رئيس الوعي، أن تشديد الرئيس في حديثه على رفضه التام لأي انتهاك أو عنف ضد المرأة، وكلف الحكومة بمواجهة كافة أشكال العنف ضدها، وهي خطوة مهمة، خاصة في ظل التحديات التي تواجهها المرأة في بعض البيئات الاجتماعية، حيث لا يزال العنف الأسري والتمييز القائم على النوع يشكلان عقبات في طريق تمكينها الكامل.

