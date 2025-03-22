شكرا لقرائتكم خبر عن علاء عابد: توجيهات الرئيس بمواجهة العنف ضد المرأة تبني مجتمعًا أكثر توازنًا والان مع تفاصيل الخبر

أشاد النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بمواجهة كافة أشكال العنف ضد المرأة.



وقال عابد، إن هذه التوجيهات تمثل خطوة مهمة نحو تمكين المرأة وضمان حصولها على حقوقها كاملة.

وأكد رئيس نقل النواب، أن توجيهات الرئيس السيسي تعكس رؤية استراتيجية شاملة لتعزيز مكانة المرأة في المجتمع المصري، مشيرًا إلى أن العنف ضد المرأة يمثل أحد التحديات التي تعيق تقدمها وتساهم في تدهور الأوضاع الاجتماعية.



وشدد النائب على ضرورة تضافر الجهود بين جميع الجهات المعنية من أجل وضع آليات فعالة لمكافحة العنف، وضمان تنفيذ القوانين التي تحمي حقوق المرأة وتحقق العدالة الاجتماعية.



وأشار رئيس نقل النواب، إلى أن حماية المرأة ودعمها لا يقتصران فقط على مواجهة العنف، بل يشملان أيضًا تعزيز مشاركتها في جميع مجالات الحياة، بدءًا من التعليم وحتى مواقع صنع القرار.



وثمن علاء عابد، ما حققته المرأة المصرية من إنجازات بفضل دعم الدولة، والتي شهدت تمثيلاً غير مسبوق في المناصب القيادية والحياة السياسية والاقتصادية.

واختتم نائب رئيس حزب مستقبل وطن، بيانه بالتأكيد على أن توجيهات الرئيس السيسي بمواجهة العنف ضد المرأة وحماية حقوقها هي خطوة إضافية نحو بناء مجتمع أكثر عدالة وتوازناً، يقدر دور المرأة ويسعى لضمان حقوقها بكل حزم.