شكرا لقرائتكم خبر عن بعد توقف لـ 18 ساعة.. مطار هيثرو بلندن يعلن هبوط أول رحلة جوية والان نبدء بالتفاصيل

حريق مطار هيثرو

سبب حريق مطار هيثرو

الدمام - شريف احمد - هبطت أول طائرة في مطار هيثرو، مساء اليوم الجمعة، بعد نحو 18 ساعة من اندلاع حريق هائل في محطة كهرباء فرعية.وتسبب الحريق في انقطاع التيار الكهربائي، وأدى إلى إغلاق أكثر مطارات أوروبا أزدحاما.وهبطت طائرة الخطوط الجوية البريطانية قبل غروب الشمس بقليل، وذلك بعد أن رفع مطار هيثرو قرار الإغلاق الذي عطل حركة السفر العالمية لمئات الآلاف من المسافرين.وقالت خدمة تتبع الرحلات الجوية فلايت رادار 24 إن 1350 رحلة جوية على الأقل من وإلى مطار هيثرو قد تأثرت بالحادث.ومن المرجح أن يستمر هذا التأثير لعدة أيام بينما يحاول المسافرون إعادة جدولة رحلاتهم، وتعمل شركات الطيران على إعادة الطائرات وأطقمها إلى مواقعها الصحيحة.ولم تتوصل السلطات إلى معرفة سبب الحريق، لكنها لم تجد حتى الآن أي دليل يشير إلى وجود شبهة جنائية.وأفاد سكان في غرب لندن بسماع دوي انفجار ضخم، تلاه كرة نارية وسحب من الدخان، عندما اجتاح الحريق محطة الكهرباء الفرعية القريبة من المطار.وأظهرت خدمة التتبع أن حوالي 120 رحلة كانت في الجو عند إعلان الإغلاق، حيث أعيد بعضها بينما حولت رحلات أخرى إلى مطار جاتويك خارج لندن، ومطار شارل ديجول بالقرب من باريس، أو مطار شانون في أيرلندا.