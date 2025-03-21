شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطني ينظم احتفالية إفطار رمضاني لأهالي الكريمات بالتعاون مع شركاء النجاح والان مع تفاصيل الخبر

نظم التحالف الوطني للعمل التنموي ومؤسسة الإخوة الإنسانية، وبمشاركة فعالة من مؤسسات التحالف، احتفالية إفطار رمضاني لأهالي منطقة الكريمات .



شهدت الاحتفالية إفطارًا جماعيًا لما يقرب من 2000 فرد من أهالي الكريمات، وذلك ضمن جهود التحالف والمؤسسات الشريكة لدعم الأسر الأكثر احتياجًا خلال شهر رمضان المبارك.



وتم تنظيم الاحتفالية بمشاركة كل من مؤسسات أعضاء التحالف الوطني مؤسسة حياة كريمة و جمعية رسالة ومؤسسة صناع الحياة و ذلك بالتعاون مع المؤسسات الشريكة "لمؤسسة الأخوة الإنسانية وهم مؤسسة ديهاد وسفارة الإمارات العربية المتحدة ،ومؤسسة إيديتا للتنمية الاجتماعية،وؤسسة من زاد الآخرة.

كما شارك في تنظيم الاحتفالية أكثر من 150 متطوعًا ومتطوعة، الذين قدموا جهودًا متميزة لإنجاح الفعالية وتقديم الدعم اللازم للأهالي.

وعبرت مؤسسة الإخوة الإنسانية عن امتنانها العميق لجميع الشركاء والمتطوعين الذين ساهموا في إنجاح هذه الاحتفالية، مؤكدة على استمرار التزامها بتوسيع نطاق دعمها ومساندتها للأسر الأكثر احتياجًا في مختلف أنحاء جمهورية مصر العربية.

يؤكد التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي سيواصل جهوده لتقديم الدعم والمساندة لكافة الفئات المستحقة في جميع أنحاء مصر، وذلك من خلال شراكات فاعلة مع مؤسسات المجتمع المدني والجهات الحكومية والقطاع الخاص، وبما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية.