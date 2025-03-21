شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تسجل أعلى معدل نمو سنوي للإيرادات الضريبية فى أكثر من 20 عامًا والان مع تفاصيل الخبر

سجلت حكومة الدكتور مصطفي مدبولي إيرادات ضريبية بلغت 413.3 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالي 2024/2025، مقارنة بـ 285 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة من العام المالي السابق، محققة بذلك أعلى معدل نمو سنوي للإيرادات الضريبية خلال أكثر من 20 عامًا.

ويأتي هذا الارتفاع رغم التحديات الاقتصادية التي تواجه بعض القطاعات، مما يعكس نجاح الجهود الحكومية في تحسين كفاءة التحصيل الضريبي وتعزيز الإيرادات العامة.

جاء ذلك في أول تقرير متابعة ربع سنوي عن معدلات أدائها خلال عام (2024/2025) وهو العام الأول من تنفيذ برنامج عمل حكومة الدكتور مصطفي مدبولي (2024-2027) أمام مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.

ويأتي هذا التقرير في إطار التزام الحكومة أمام المجلس بمتابعة تنفيذ برنامج عملها طوال فترة تنفيذه بما يسهم في رصد مستوى الإنجاز المحقق وتقييم الأداء الحكومي بشكل ربع سنوي بصورة واقعية تعكس معدلات الأداء الحقيقية. وقد وجه المستشار الدكتور رئيس المجلس الشكر والتقدير للدكتور مصطفى مدبولي، (رئيس مجلس الوزراء) على التزامه بتنفيذ تعهداته أمام المجلس أثناء منح الثقة لحكومته.

وكان مجلس النواب قد وافق يوم 18 يوليو 2024 علي برنامج حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، عن الفترة (2024-2027) ومنحها الثقة، فى ضوء المواد الدستورية واللائحية، مع التوجيه بسرعة تنفيذ التوصيات التى تضمنها تقرير اللجنة الخاصة التى شُكلت لدراسة البرامج.