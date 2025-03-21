شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: مبادرات التحالف الوطنى خلال شهر رمضان تعزز التكافل الاجتماعي والان مع تفاصيل الخبر

أكد النائب أحمد إدريس منسق التحالف الوطنى للعمل الاهلى بالأقصر أهمية المبادرات الخيرية التي نظمها التحالف الوطني للعمل الأهلي خلال شهر رمضان المبارك، مشيدًا بالجهود الكبيرة التي بذلت لتخفيف معاناة الأسر المحتاجة والفئات الضعيفة.

وأشار "إدريس" إلى أن التحالف الوطني، أطلق العديد من المبادرات التي استهدفت تعزيز التكافل الاجتماعي ودعم الأسر الفقيرة في مختلف المناطق، وذلك من خلال توزيع السلال الغذائية التي تحتوي على المواد الأساسية، مما أسهم بشكل كبير في توفير احتياجات هذه الأسر خلال الشهر الكريم. وقال: "لقد أثبتت هذه المبادرات أن روح التكافل بين أفراد المجتمع لا تقتصر على الأفراد فقط، بل تشمل المنظمات الأهلية التي تعمل على مدار العام لتلبية احتياجات الفئات الضعيفة".

كما أضاف عضو مجلس النواب: "لقد تميزت هذه الحملات بتنوعها وتعدد أهدافها، حيث لم تقتصر المبادرات على تقديم الدعم المادي فحسب، بل شملت فعاليات إفطار جماعي في المساجد والمراكز المجتمعية، ما ساعد في توفير وجبات صحية للصائمين، وقدم فرصًا لتعزيز التواصل والتضامن بين أبناء المجتمع".

وفي سياق متصل، أشار النائب أحمد إدريس إلى أن التحالف الوطني نظم العديد من البرامج التوعوية والتعليمية التي تهدف إلى نشر الوعي حول قيم التكافل الاجتماعي، وأهمية التعاون في بناء مجتمع قوي ومتماسك، قائلا :"إن هذه البرامج لم تقتصر على دعم احتياجات المجتمع العينية فقط، بل ساهمت في تعزيز القيم التي يجب أن تظل متأصلة في حياتنا اليومية"،

وأكد النائب أحمد إدريس أن التحالف الوطني قام أيضًا بتنظيم أنشطة صحية شاملة تهدف إلى رفع مستوى الوعي الصحي، والتي تساهم في الحفاظ على صحة وسلامة الجميع".

وختم النائب أحمد إدريس تصريحه قائلاً: "إن هذه المبادرات تعكس الرؤية الحكيمة التي يتبناها التحالف الوطني للعمل الأهلي، وتُظهر كيف أن العمل المشترك بين مؤسسات المجتمع المدني يساهم في تعزيز روح التعاون والتضامن بين أفراد المجتمع.