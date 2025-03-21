شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد التايب يُلقى محاضرة عن "النضج التوعوى" خلال دورة التأهيل السياسى بحماة الوطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألقى الكاتب الصحفى أحمد التايب، محاضرة تحت عنوان "النضج التوعوى فى ظل الظروف الراهنة" خلال الدورة الرابعة من برنامج التأهيل السياسى لكوادر وأعضاء الحزب التي ينظمه أمانة التدريب والتثقيف برئاسة الدكتورة غادة البدوى، عبر تقنية "زووم"، وذلك في حضور الدكتور أحمد العطيفى الأمين العام المساعد وأمين تنظيم الحزب، والنائبة ميرال هريدى وأمين التعليم بالحزب، وأعضاء وكوادر أمانة التدريب والتثقيف.

وأكد أحمد التايب، أنه في ظل التحديات الراهنة والأخطار التي تحاك ضد الدولة المصرية، أن يكون لدى كل أطياف المجتمع نضجا توعويا لمجابهة الإرهاب الفكرى والأفكار الهدامة التي تستهدف الجبهة الداخلية وكذلك التشكيك في إنجازات الدولة وقدراتها، مشيرا إلى أن الخطر الحقيقى هو عدم وجود توعية حقيقية بمخاطر الإرهاب الفكرى خاصة فى السوشيال ميديا، إضافة إلى عدم قيام الإعلام بدوره في تعزيــز القيــم المجتمعيــة والحفاظ على الثوابت الوطنية في ظل انتشار وسائل الحداثة المتعددة.

وأشار "التايب" إلى ضرورة تعزيز الوعى، خاصة أن حماية الأمن الفكرى ليست رفاهية لأننا نعيش عصرا أصبح الرأي العام هو المحرك الأساسي للسياسة والاقتصاد وبناء الأمم أو هدمها.

واختتمت أمانة التدريب والتثقيف المركزية بحزب حماة الوطن، برئاسة الدكتورة غادة البدوى، الدورة الرابعة من برنامج التأهيل السياسى لكوادر وأعضاء حزب حماة الوطن، والتي استمرت لمدة أسبوع عبرة تقنية "زوم"، بتقديم سلسلة من المحاضرات العلمية والتوعوية المختلفة لأعضاء وكوادر الحزب في أمانات الحزب بأنحاء الجمهورية، استكمالا لاهتمام حزب حماة الوطن بالتدريب والتثقيف والتأهيل المستمر لكافة كوادره وأعضاءه بكافة ربوع الجمهورية، وفي إطار حرص الحزب على تعزيز الوعى السياسى لخلق جيل قادر على مواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية، والمساهمة في نشر ثقافة الوعى والعمل على تعزيزها باعتبار بناء الإنسان فكريا وثقافيا وعلميا وسياسيا أولوية للدولة المصرية.