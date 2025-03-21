شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عبد الصمد: الرئيس السيسى حريص بالقول والفعل على تمكين الشباب والان مع تفاصيل الخبر

قال الإعلامي أحمد عبدالصمد عضو تنسيقية شباب الأحزاب وأمين مساعد فى أمانة الإعلام بحزب الجبهة الوطنية، إن "الشباب هم نصف الحاضر وكل المستقبل"، هذه كانت بالفعل رؤية القيادة السياسية لمستقبل مصر، رؤية جعلت للشباب مكانة كبيرة في مصر الجديدة وبدورهم اللا محدود، مؤكدا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه مقاليد الحكم كان حريصا بالقول والفعل على تمكين الشباب سياسيا وإعدادهم ليكونوا نواة قوية للأحزاب وسندا وطنيا في مواقع القيادة.

وأضاف "عبد الصمد" في تصريح لـ ”الخليج 365”، أن رؤية الرئيس السيسي كانت بداية بضرورة الاستماع لهم وإطلاق طاقاتهم وإبداعاتهم في كل المجالات وترجمتها المبادرات الرئاسية والبرامج التدريبية والضخ بهم في المواقع التنفيذية.

وأكد أن الدولة كانت دوما تبحث عن الحلول غير التقليدية لبناء الجمهورية الجديدة إدراكا منها أن مثل تلك الحلول موطنها عقول الشباب وتفكيرهم وقدراتهم كي تُصاغ ملامح المستقبل برؤى الشباب وبإرادة جيل قادر على تحمل المسؤولية ويمتلك الوعي والإرادة، لذلك هو حريص دائما على اطلاعهم على كل التحديات بشفافية ومصداقية وكذلك الاستماع لهم.

وأشار"عبد الصمد"، إلى أن الدعم لم يقتصر على الجانب السياسي فقط بل امتد إلى تمكين الشباب اقتصاديًا عبر مبادرات مثل مشروعك وقروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبرامج دعم ريادة الأعمال مما فتح لهم آفاقًا جديدة للإبداع والمساهمة في الاقتصاد الوطني، مشددا على أن كل هذه الخطوات تؤكد أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي لا تكتفي بالحديث عن أهمية الشباب بل تضعهم بالفعل في مقدمة الصفوف ليكونوا صناع القرار وحملة الراية لمستقبل أكثر إشراقًا لمصر.