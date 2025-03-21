شكرا لقرائتكم خبر عن الجبهة الوطنية مهنئا الأمهات فى عيدهن: كل عام وكل امرأة وأم وفتاة مصرية "رافعة رأسها" والان مع تفاصيل الخبر

وجه حزب الجبهة الوطنية الشكر وتحية تقدير واعتزاز لكل أمهات مصر فى عيد الأم على تضحياتهن وتفانيهم ودورهن الفعّال في بناء المجتمع.

وتقدم الحزب بمناسبة عيد الأم، بتهنئة خاصة لكل أمهات الشهداء الأبرار في كل حروب العزة والشرف؛ فقد أصبحت بطولاتهن في تربية الأبطال مثار فخر لكل المصريين جميعا.



وأكد حزب الجبهة على أهمية دور الأمهات في تعزيز القيم والمبادئ التي تبني المجتمع، ومن ثم يدعم ويشجع كل ما يتم في الدولة المصرية من قوانين وإجراءات من شأنها تمكين المرأة ووضع قضاياها أولوية للمشرع والقضاء على التحديات التي تعطل تحقيق أحلام المرأة المصرية في مجتمع قوي وأبناء أصحاء ومستقبل مشرق.

وأنهى بيانه بقوله: كل عام وكل امرأة وأم وفتاة مصرية "رافعة راسها".