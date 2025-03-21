شكرا لقرائتكم خبر عن صناع الحياة عضو التحالف الوطني تعلن إيصال 500 ألف وجبة ساخنة ضمن حملة "عيش وملح" والان مع تفاصيل الخبر

تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أعلنت مؤسسة "صناع الحياة" عن نجاح حملتها الخيرية "عيش وملح" خلال شهر رمضان المبارك، والتي تُعد واحدة من أكبر حملات التكافل الاجتماعي في مصر، الحملة نجحت في توصيل أكثر من 500,000 وجبة ساخنة إلى الأسر الأولى بالرعاية في مختلف المحافظات المصرية، بمشاركة أكثر من 9,200 متطوع.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي أقامته المؤسسة بحضور الدكتور أحمد عبدالرحمن، رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي، نيابة عن وزيرة التضامن الاجتماعي، والأستاذ حامد إبراهيم، نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة صناع الحياة، إضافة إلى عدد من ممثلي الجهات الشريكة والإعلاميين والفنانين.

وفي إطار الحملة، تم توزيع 500,000 وجبة على الأسر الأولى بالرعاية خلال العشرون يومًا الأولى من رمضان، وذلك بمشاركة 9,261 متطوعًا من مؤسسة صناع الحياة الذين ساهموا في جمع الطعام وتوزيعه على المستفيدين، كما تميزت الحملة بشراكة مع 34 جهة داعمة قدّمت أكثر من 92,000 وجبة، بالإضافة إلى مساهمة الجمعيات المحلية بأكثر من 123,000 وجبة.

وشملت الحملة أيضًا إقامة 26 مطبخًا لإنتاج أكثر من 152,000 وجبة إفطار ساخنة، التي تم إعدادها وتغليفها بواسطة المتطوعين وتوزيعها على الأسر المستحقة.

وكانت الحملة قد اعتمدت على فكرة التكافل بين المصريين، حيث شجعت الأسر القادرة على إعداد وجبات إضافية لتوزيعها على الأسر المتعففة من نفس الوجبة التي يتم تناولها في منازلهم، كما تضمنت الحملة أفكارًا مبتكرة مثل "الوجبة المعلقة" في المطاعم، حيث يمكن للزبائن دفع ثمن وجبة إضافية تذهب لصالح الأسر المحتاجة، بالإضافة إلى توزيع الوجبات في المساجد والكنائس لضمان وصولها إلى المستحقين.

وتجسد الحملة أيضًا روح التكافل الاجتماعي من خلال إرفاق رسائل دعم مكتوبة بخط اليد مع الوجبات، ما يعزز الترابط بين أفراد المجتمع المصري.