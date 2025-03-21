اضطراب حركة الطيران عالمياً مع إغلاق مطار هيثرو

ابوظبي - سيف اليزيد - أُغلق مطار هيثرو البريطاني اليوم الجمعة بعد أن أدى حريق كبير في محطة كهرباء فرعية إلى انقطاع الكهرباء عن المطار، مما ترك الركاب عالقين في أنحاء العالم وأثار غضب شركات الطيران التي تساءلت عن كيفية حدوث خلل في مثل هذه البنية التحتية الحيوية.

وشوهدت ألسنة اللهب الضخمة وأعمدة الدخان الكثيف تتصاعد في الجو حوالي الساعة 2300 بتوقيت جرينتش أمس الخميس مع التهام الحريق للمحطة الفرعية، مما أدى إلى انقطاع كبير للتيار الكهربائي ولمنظومة الكهرباء الاحتياطية في مطار هيثرو، أكثر مطارات أوروبا ازدحاما وخامس أكثر مطارات العالم ازدحاما.

وقالت الشرطة إنه على الرغم من عدم وجود أي مؤشر على وجود شبهة جنائية، فإنها ستنتظر إلى حين معرفة جميع الحقائق، وسيقود ضباط مكافحة الإرهاب التحقيقات نظرا للطبيعة الحرجة للبنية التحتية ولقدراتهم.

وقال خبراء في قطاع الطيران إن آخر مرة شهدت فيها المطارات الأوروبية اضطرابات على هذا النطاق الواسع كانت في أثناء سحابة الرماد البركاني التي ضربت أيسلندا عام 2010 وأدت إلى إلغاء نحو 100 ألف رحلة جوية.

ويواجه القطاع الآن احتمال تكبد ضربة مالية بتكلفة عشرات الملايين من الجنيهات، وكذلك احتمال اندلاع صراع حول من يجب أن يدفع.

وقالت إدارة الإطفاء إن سبب الحريق مجهول، إلا أن النيران اشتعلت في 25 ألف لتر من زيت التبريد في محول المحطة الفرعية. وتمكنت الإدارة من السيطرة على الحريق بحلول الصباح الباكر، بعد إخماد المحول برغوة إطفاء بيضاء.

وكان من المقرر أن تهبط وتقلع 1351 رحلة جوية في هيثرو اليوم على متنها ما يصل إلى 291 ألف مسافر.

وأجبر الإغلاق الرحلات الجوية على تحويل مسارها إلى مطارات أخرى في بريطانيا وأوروبا، بينما عادت العديد من الرحلات الطويلة إلى نقطة انطلاقها.

وتعتمد شبكات شركات الطيران المُصممة بعناية على وجود الطائرات وأطقمها في مواقع محددة في أوقات محددة. وسيتعين على عشرات من شركات الطيران إعادة تنظيم شبكاتها على عجل لتحويل مسار الطائرات وأطقمها.

وارتفعت الأسعار في الفنادق حول مطار هيثرو، إذ عرضت مواقع الحجز غرفا مقابل 500 جنيه إسترليني (645 دولارا)، أي ما يقرب من خمسة أمثال مستويات الأسعار العادية.

وقال مطار هيثرو "ننصح المسافرين بعدم التوجه إلى المطار، وعليهم التواصل مع شركات الطيران لمزيد من المعلومات"، مضيفا أن المطار سيظل مغلقا حتى منتصف ليل الجمعة. وتابع "نعتذر عن أي إزعاج".

وذكر متحدث باسم المطار أنه لم يتضح بعد متى ستعود الكهرباء وسط توقعات بحدوث اضطرابات كبيرة خلال الأيام المقبلة.