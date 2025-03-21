اخبار العالم

بقوة 6.2 درجة.. زلزال قوي يضرب بنما على عمق 6 أميال

0 نشر
 أب - بنما سيتي 0 تبليغ

  • بقوة 6.2 درجة.. زلزال قوي يضرب بنما على عمق 6 أميال 1/2
  • بقوة 6.2 درجة.. زلزال قوي يضرب بنما على عمق 6 أميال 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن بقوة 6.2 درجة.. زلزال قوي يضرب بنما على عمق 6 أميال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال قوي قبالة سواحل بنما المطلة على المحيط الهادئ الجزء الأوسط من البلاد اليوم الجمعة، دون أن يشعر به كثيرون في العاصمة.
ووقع مركز الزلزال على بعد حوالي 76 ميلا (123 كيلومترا) بالمنطقة الجنوبية لجنوب شرقى مدينة بوريكا في المحيط الهادئ.

زلزال بنما

وبلغت قوة الزلزال 2ر6 درجة، وفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، وكان على عمق 6 أميال (10 كيلومترات).
وأوضحت هيئة الدفاع المدني الوطنية إن السكان شعروا بالزلزال في عدة مقاطعات بوسط بنما، لكن لم ترد أي تقارير فورية عن وقوع إصابات أو أضرار.
الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا