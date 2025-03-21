شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة حزب المحافظين بسوهاج تقيم احتفالية لأطفال مؤسسة البنين بالكوثر والان مع تفاصيل الخبر

أقامت أمانة حزب المحافظين بسوهاج احتفالية خاصة لمؤسسة البنين بالكوثر، بحضور رئيس مجلس إدارة المؤسسة، وذلك في إطار إدخال الفرحة والبهجة والسرور على شريحة تستحق كل الدعم من قبل الدولة ومؤسسات المجتمع المدني والأحزاب.

حضر الاحتفالية أمين حزب المحافظين بسوهاج أسماء حجازي، وعدد من قيادات الحزب، أبرزهم الدكتور علي أبو الري، أمين التنظيم، والدكتور محمود الجلوي، أمين الاتصال السياسي بالأمانة، وبعض أعضاء أمانة الشباب والوحدة الحزبية، بالإضافة إلى عدد كبير من الأمهات والأطفال والشباب.

وأكدت أن الحزب يضع على رأس مسؤوليته رعاية وحماية وتمكين أصغر أعضاء المجتمع، الذين يمثلون جيل المستقبل، ويؤمن بأن لكل طفل الحق في الفرح والأمل والابتسام، لا سيما أولئك الذين يواجهون تحديات كبيرة بسبب الأمراض الخطيرة.

وأضافت أمين الحزب بسوهاج، أن رسالتنا لا تتعلق فقط بتحقيق الأمنيات، بل تهدف أيضاً إلى تعزيز القوة والصمود في قلوب الأطفال، وتعريفهم بأنهم ليسوا وحدهم في رحلتهم.

واختُتمت الاحتفالية بتقديم قيادات الحزب بعض الهدايا للأطفال، وتوجيه الشكر إلى كل المانحين والمتطوعين والداعمين الذين يسهمون في تحقيق أمنيات الأطفال وجعلها حقيقة واقعة، مؤكدة أن المؤسسة تسهم في خلق عالم يتمكن فيه الأطفال وعائلاتهم من عيش لحظات من السعادة والأمل، بغض النظر عن الصعوبات التي يواجهونها.