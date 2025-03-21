شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم ربيع: الدولة قادرة على مواجهة أكاذيب جماعة الإخوان الإرهابية والان مع تفاصيل الخبر

أكد إبراهيم ربيع، الخبير في شؤون الجماعات الإرهابية، أن جماعة الإخوان الإرهابية تكثف من نشر الأكاذيب والشائعات ضد الدولة المصرية في الفترة الأخيرة، في محاولة يائسة لإرباك استقرار البلاد وخلق حالة من الفوضى.

وقال" ربيع"، إن الجماعة تعتمد على وسائل الإعلام المغرضة والمنصات الإلكترونية لترويج الأكاذيب، مستغلة ضعف الرقابة في بعض الأحيان وتزايد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر معلومات مغلوطة تهدف إلى تشويه سمعة الدولة.

وأوضح الخبير في شؤون الجماعات الإرهابية، أن الشائعات التي تروج لها الجماعة تتنوع بين تحريف الحقائق، وتضخيم الأزمات، ومحاولة تصوير النظام المصري على أنه غير قادر على تحقيق الاستقرار أو التنمية.

وأضاف "ربيع" أن هذه الأكاذيب تستهدف الشعب المصري بشكل مباشر، ولكن الشعب أصبح أكثر وعيًا بتلك المحاولات التي تهدف إلى إحداث الفتنة والانقسام بين فئات المجتمع، لافتاإلى أن الدولة المصرية قامت باتخاذ خطوات حاسمة لمواجهة هذه الأكاذيب، من خلال تعزيز الإعلام الوطني والكشف المستمر عن محاولات الإخوان لتزوير الحقائق.

كما أكد "ربيع"، أن الدولة المصرية بدعم شعبي ستظل قوية في مواجهة الشائعات وسيواصل السير في طريق التنمية والتقدم.