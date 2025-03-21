شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة أبوالعينين عضو التحالف الوطنى تستقبل أكثر من 10 آلاف ضيف على مائدة الإفطار والان مع تفاصيل الخبر

تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ووسط أجواء كرنفالية مميزة، استقبلت مائدة الإفطار التي تنظمها مؤسسة أبوالعينين الخيرية اليوم، أكثر من 10,000 ضيف، في مائدة كبيرة تهدف إلى تعزيز قيم التكافل الاجتماعي وإدخال البهجة على قلوب الحضور، وشهدت المائدة مشاركة 75 طفلًا من ذوي الهمم وأسرهم، بالإضافة إلى سيدات أرامل ومعيلات وأصحاب مشاريع صغيرة، في خطوة تهدف إلى دمج هذه الفئات في فعاليات رمضانية ترفيهية وإنسانية.

تميزت المائدة الرمضانية بتنظيم فريد من نوعه، حيث تم توفير وجبات إفطار صحية ومتكاملة للضيوف، مع تخصيص ركن خاص لأطفال ذوي الهمم وأسرهم لتقديم الرعاية والترفيه المناسب لهم، كما تم دعوة السيدات الأرامل والمعيلات وأصحاب المشاريع الصغيرة للمشاركة في هذه المناسبة، في إطار دعمهم معنويًا واجتماعيًا.

وتعمل مؤسسات التحالف الوطني على قدم وساق لتنفيذ العديد من المبادرات التي تهدف إلى دعم الفئات الأولى بالرعاية، وتحسين مستوى معيشتهم، خاصة خلال المناسبات الدينية والاجتماعية.