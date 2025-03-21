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مؤسسة الجارحي عضو التحالف الوطني توزع 50 ألف دجاجة أسبوعيا ضمن مبادرة "مطابخ الخير" فى رمضان

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مؤسسة الجارحي عضو التحالف الوطني توزع 50 ألف دجاجة أسبوعيا ضمن مبادرة "مطابخ الخير" فى رمضان

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمد عبد الرازق

الجمعة، 21 مارس 2025 06:36 م

تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، تنفذ مؤسسة الجارحي للتنمية المجتمعية مبادرة "مطابخ الخير"، والتي توفر 50 ألف دجاجة أسبوعيًا، بما يعادل 70 طنًا من اللحوم البيضاء.

تأتي هذه المبادرة تماشيًا مع مسؤولية المؤسسة المجتمعية، وحرصها على توفير الغذاء الصحي والمتوازن للأسر الأولى بالرعاية خلال الشهر الكريم.

يتم توزيع الدواجن على آلاف الأسر في مختلف المناطق، بهدف ضمان وصول وجبات غذائية صحية ومتكاملة إلى موائد الإفطار.

جدير بالذكر أن مؤسسات التحالف الوطني تواصل  من خلال هذا النوع من المبادرات إلى تعزيز قيم التكافل بين أفراد المجتمع، وإدخال الفرحة على موائد الإفطار، خاصة للأسر الأولى بالرعاية.

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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