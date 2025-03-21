شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة الجارحي عضو التحالف الوطني توزع 50 ألف دجاجة أسبوعيا ضمن مبادرة "مطابخ الخير" فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، تنفذ مؤسسة الجارحي للتنمية المجتمعية مبادرة "مطابخ الخير"، والتي توفر 50 ألف دجاجة أسبوعيًا، بما يعادل 70 طنًا من اللحوم البيضاء.

تأتي هذه المبادرة تماشيًا مع مسؤولية المؤسسة المجتمعية، وحرصها على توفير الغذاء الصحي والمتوازن للأسر الأولى بالرعاية خلال الشهر الكريم.

يتم توزيع الدواجن على آلاف الأسر في مختلف المناطق، بهدف ضمان وصول وجبات غذائية صحية ومتكاملة إلى موائد الإفطار.

جدير بالذكر أن مؤسسات التحالف الوطني تواصل من خلال هذا النوع من المبادرات إلى تعزيز قيم التكافل بين أفراد المجتمع، وإدخال الفرحة على موائد الإفطار، خاصة للأسر الأولى بالرعاية.