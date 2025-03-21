شكرا لقرائتكم خبر عن فوز عصام خليل برئاسة حزب المصريين الأحرار بالتزكية لفترة جديدة والان مع تفاصيل الخبر

عقد حزب المصريين الأحرار المؤتمر العام السنوي في دور الانعقاد العادي، بمقر الحزب الرئيسي بشارع العروبة، بعد اكتمال النصاب القانوني من الساعة الأولى، والتي جري خلالها انتخابات رئاسة الحزب والهيئة العليا لفترة جديدة تبدأ 2025/2029.

وترأس المؤتمر المستشار الدكتور باسل عبد المحسن رئيس لجنة الانتخابات الداخلية للحزب، والمستشار القانوني للحزب محمد عثمان؛ بدأت الفاعليات بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية.

افتتح المستشار باسل عبد المحسن رئيس اللجنة مجريات العملية الانتخابية أعمال المؤتمر العام للحزب لانتخاب رئيسه والهيئة العليا لفترة جديدة؛ وذلك بعد اكتمال النصاب القانوني منذ الساعة الأولي؛ موضحًا كافة المجريات من فتح باب الترشح لرئاسة الحزب والهيئة العليا مرورًا بالكشف المبدئي؛ موضحا أنه لم يتقدم أحد بالطعون، وحتى إعلان الكشف النهائي علي اللوحات الداخلية للحزب.

وأعلن رئيس لجنة الانتخابات الداخلية للحزب، فوز النائب الدكتور عصام خليل فوزى برئاسة حزب المصريين الأحرار لفترة جديدة بالتزكية - وسط تصفيق واحتفاء الحضور - وذلك بعد تقدمه بأوراق الترشح مرفقة بأكثر من 60% من أعضاء الجمعية العمومية، تحقيقا للائحة الداخلية التى تشترط حصول المترشح على تزكية 5% من الأعضاء العاملين بالحزب.

وأضاف، المستشار باسل عبد المحسن، أن الهيئة العليا تقدم 50 عضوا من المؤتمر العام علي الخمسون مقعدًا ولذا يصبح فوزهم بالتزكية أيضا، ونعلن تهانينًا لرئيس الحزب والهيئة العليا علي ثقة المؤتمر العام والأعضاء العاملين بالحزب.

ومن جانبه قال المستشار القانوني للحزب محمد عثمان، إن حزب المصريين الأحرار دومًا مثال ونموذج لتحقيق القانون واللوائح ودوما حريص علي كافة الاجراءات الداخلية وفق قانون الأحزاب السياسية، واللائحة الداخلية للحزب؛ موجهًا التحية والتهنئة للنائب الدكتور عصام خليل شخصية عظيمة ومحبة للبلاد نعتز بكافة جهوده لخدمة مصر من خلال حزب المصريين الأحرار.

وفي كلمته وجه النائب الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، تحية لكل اعضاء الحزب من مختلف المحافظات الذين تحملوا عناء السفر في نهار رمضان وشاركوا بفاعلية بالمؤتمر العام يبذلون جهودهم لخدمة مصر تحت مظلة الحزب، وهنأ الجميع بمناسبة شهر رمضان المبارك والصوم الكبير، والاعياد المقبلة علي الأبواب.

وقال النائب الدكتور عصام خليل، إننا نشكر جهود المستشار باسل عبد المحسن رئيس لجنة الانتخابات، والمستشار القانوني للحزب محمد عثمان الذى يبذل جهدا عظيم معنا بالحزب منذ 2017 ؛ ولفت إلي أن حزب المصريين الأحرار اكثر الكيانات السياسية حرصًا علي تحقيق القانون وتنفيذ اللوائح الداخلية.

وأضاف رئيس حزب المصريين الأحرار: "إننا نستغل الفرصة ونوجه كل كلمات الشكر والإجلال للأب والقائد وأنبل ما أنجبت مصر الرئيس عبد الفتاح السيسي الذى لولاه ما كان لنا وجود في سلام واستقرار حتى اللحظة؛ ونفتخر بأننا كنا ولازالنا داعمين ومؤيدين لخطوات القيادة السياسية الرشيدة التي تحملت الكثير من الهجوم والانتقاد من كل فج وصوب وظل صامداً مدافعا محافظا علي البلاد وأهلها".

وأكد "خليل"، أن حزب المصريين الأحرار سيواصل مسيرة جهوده وفقًا الاستراتيجية واضحة وخطوات راسخة للوصول إلى شعارنا مصر اللي بنحلم بيها، وهو ما يستدعي تكثيف جهود جميع الأمانات علي الأرض والتواصل مع المواطنين وتعزيز الوعي الحزبي والسياسي وبناء وتأهيل العديد من الكوادر، ونثق بأن الإصلاح السياسي سوف يشهد طفرة الفترة المقبلة ولاسيما بان القيادة السياسية الواعية ترنو لكل ما هو أفضل لبلادنا العزيزة.

واختتم قائلا: "أبناء المصريين الأحرار كنتم قدر المسؤولية فيما هو ماضٍ وعليكم استكمال مسيرة العطاء والبذل والعمل بكل قوة خلال الفترة المقبلة ولاسيما بأننا علي اعتاب انتخابات نيابية جديدة علي مجلسي النواب والشيوخ، واننا بإذن الله قادرون للعمل والمنافسة ولاسيما أننا خضنا الانتخابات علي كافة الانظمة ولنا تجارب سابقة عديدة والتوفيق من عند الله".

وفي سياق متصل عرضت الدكتورة هبة واصل الأمين العام لحزب المصريين الأحرار تقرير اداء ونشاط الامانة العامة و أمانات المحافظات علي مدار العام الماضي من تشكيلات وانشطة وفاعليات علي المستويات المحلية والدولية والسياسية والاجتماعية والخدمات التنموية والتفاعل مع كافة القضايا الوطنية .

ووجهت الأمين العام لحزب المصريين الأحرار التهنئة للنائب الدكتور عصام خليل فوزه بفترة جديدة لرئاسة الحزب قائلة:" نهنئ انفسنا وكل اعضاء المؤتمر العام بفوز ورئاسة النائب الدكتور عصام خليل، الأب والقدوة لكل أبناء الحزب الموقر وهو أهل ثقة كافة المستويات ونفخر بأننا في كيان عريق ومحترم يتجاوز العقبات بوحدة الصف ورؤية رئيسه".

كما عرض المحاسب عاطف لمعي التقرير المالي للسنة المنقضية؛ تخلل المؤتمر مناقشة واعتماد التقارير السنوية لرئيس الحزب والأمين العام واخلاء ذمتهم المالية، واعتمد تقرير مراجع الحسابات الخارجي والميزانية العامة للحزب، وتقرير أداء الأمانة العامة والفرعية، وفوض المؤتمر العام رئيس الحزب باختيار عشرين عضوًا من بين اعضاء الحزب لإضافتهم للهيئة العليا وفقا للائحة، وتفويض الهيئة العليا في الموضوعات العاجلة التي تنشأ في غير وقت انعقاد المؤتمر العام علي أن تعرض قرارات الهيئة العليا ضمن تقرير رئيس الحزب في أول اجتماع ثالي للمؤتمر العام.