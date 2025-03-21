شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة صناع الخير عضو التحالف الوطنى تكرم حافظات القرآن الكريم فى احتفالية رمضانية بالبدرشين والان مع تفاصيل الخبر

تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، نظمت مؤسسة صناع الخير للتنمية، احتفالية لتكريم السيدات والفتيات من مركز استدامة بالبدرشين، محافظة الجيزة، في جو رمضاني مبهج، وقد تم تكريم حافظات القرآن الكريم من السيدات وبناتهن المستفيدات من خدمات المركز، وذلك بحضور قيادات المؤسسة وعدد من الشخصيات العامة.

وتضمنت الاحتفالية تقديم شهادات تكريم، بالإضافة إلى منح المكرمات مبالغ مالية وهدايا عينية، وذلك ضمن فعاليات مركز استدامة بنزلة الشوبك بالبدرشين، يُعد مركز استدامة أحد المبادرات التي أطلقتها مؤسسة صناع الخير بهدف تدريب وتأهيل السيدات الريفيات المعيلات، لتوفير مصدر دخل كريم لهن.

وفي كلمته خلال الاحتفالية، هنأ هاني عبدالفتاح، الرئيس التنفيذي لمؤسسة صناع الخير، المكرمين بحفظهم لكتاب الله، معربًا عن فخره بهم، وأوضح أن هدف مؤسسة صناع الخير لا يقتصر على توفير مصدر دخل للسيدات المعيلات، بل يمتد لتوفير حياة كريمة لهن ولأسرهن، وتعزيز قدراتهن الاقتصادية والاجتماعية.

وأعلن عبدالفتاح أن المؤسسة ستواصل تنظيم احتفالات لتكريم حافظات القرآن الكريم في القرى التي أقامت فيها مراكز لتحفيظ القرآن الكريم، مثل مركز السلام بيوسف الصديق في الفيوم، وقرى النوبة في غرب أسوان، وقرية إبراهيم بمركز منوف في المنوفية، بالإضافة إلى قرى أخرى في الغربية.