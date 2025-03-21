شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى يواصل تقديم المساعدات الرمضانية فى محافظات مصر والان مع تفاصيل الخبر

واصل التحالف الوطني للعمل الأهلي تقديم الدعم للمجتمعات المحلية خلال شهر رمضان من خلال مجموعة من المبادرات الإنسانية.

شملت هذه المبادرات توزيع المواد الغذائية الأساسية على الأسر المحتاجة في المناطق النائية، مما ساعد في تلبية احتياجاتهم الأساسية.

كما تعاون التحالف مع العديد من الجمعيات الخيرية والمؤسسات الصحية لتوزيع الأدوية والمستلزمات الطبية على المرضى والمحتاجين، إلى جانب ذلك، نظم التحالف فعاليات دينية وثقافية شملت ندوات علمية تهدف إلى تعزيز الوعي بالقيم الإسلامية وتشجيع المجتمع على التعاون.

كما تم توفير أنشطة ترفيهية للأطفال في بعض المناطق، مما أضاف بعدًا اجتماعيًا مهمًا في الشهر الكريم.

تعكس هذه الجهود التزام التحالف الوطني بتقديم الدعم للمجتمع وتحقيق التماسك الاجتماعي، مما يسهم في التخفيف من معاناة الفئات الأكثر احتياجا.