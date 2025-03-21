شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة البريطانية: لا مؤشرات على أن حريق مطار هيثرو كان مدبرًا والان نبدء بالتفاصيل

حريق مطار هيثرو

الدمام - شريف احمد - ذكرت الشرطة البريطانية أنه لا توجد مؤشرات على أن الحريق الذي تسبب في إغلاق مطار هيثرو في لندن كان مدبرًا. وأوضحت أن جهات التحقيق الخاصة بمكافحة الإرهاب تقود التحقيقات بشأن الحريق.أُغلق مطار هيثرو الدولي -أحد أكثر مطارات أوروبا ازدحامًا- أمام حركة الملاحة الجوية اليوم الجمعة، إثر اندلاع حريقٍ في محطة كهرباء فرعية مجاورة تسبب في انقطاع واسع للتيار الكهربائي.وأفادت إدارة المطار، أنّ إغلاق المطار سيستمر حتى الساعة 23:59 من مساء اليوم، حفاظًا على سلامة المسافرين والعاملين، مشيرةً إلى أنّ الحريق الذي اندلع في محطة الكهرباء الفرعية في منطقة هايز، أدى إلى توقف خدمات التشغيل الأساسية داخل المطار.