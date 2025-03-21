شكرا لقرائتكم خبر عن تيسير مطر: تجدد العدوان على غزة انتهاك صارخ للقانون الدولى وحقوق الإنسان والان مع تفاصيل الخبر

أدان النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل، بأشد العبارات تجدد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مؤكدًا أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وحقوق الإنسان.

وعبر "مطر"، عن تضامنه الكامل مع الشعب الفلسطيني، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته والتدخل العاجل لوقف هذه الانتهاكات المتكررة.

وحذر رئيس حزب إرادة جيل، من استمرار العدوان الإسرائيلي دون محاسبة، موضحا أن ذلك يزيد من معاناة المدنيين الأبرياء، ويؤجج حالة التوتر في المنطقة، مشددا على ضرورة توحيد الجهود العربية والدولية لإنهاء الحصار المفروض على غزة، وضمان حق الشعب الفلسطيني في العيش بكرامة وأمن.

وأوضح النائب تيسير مطر، أن مواقف حزب إرادة جيل داعمة للقضية الفلسطينية، وأنه يرى فيها قضية عادلة تتطلب وقفة جادة من جميع الأطراف لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.