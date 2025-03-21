شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. المصريين الأحرار ينتخب رئيس الحزب وأعضاء هيئته العليا والان مع تفاصيل الخبر

يعقد حزب المصريين الأحرار، ظهر اليوم الجمعة، الجمعية العمومية العادية، لانتخاب رئيس الحزب وعضوية الهيئة العليا، وذلك في إطار المؤتمر العام العادي للحزب.

وتقدم العديد من أعضاء الحزب إلى الترشح لانتخابات عضوية الهيئة العليا للحزب، بينما على مقعد رئيس الحزب، لم يتقدم سوى الدكتور عصام خليل رئيس الحزب والذي يتوقع فوزه بالتزكية.

تجدر الإشارة إلى أن النائب الدكتور عصام خليل تقدم بأوراق ترشحه لانتخابات رئاسة حزب المصريين الأحرار لفترة جديدة، وذلك إلى لجنة الانتخابات الداخلية بالحزب يوم الاربعاء الموافق 12 مارس الماضي، حيث أرفق النائب خليل العديد من نماذج التزكيات من أعضاء الجمعية العمومية، وفقًا للائحة الداخلية للحزب التى تشترط حصول المترشح على تزكية 5% من الأعضاء العاملين بالحزب.



