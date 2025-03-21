شكرا لقرائتكم خبر عن جهود التحالف الوطنى للعمل الأهلى لدعم الأسر المحتاجة فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

في إطار التزامه المستمر بالمسؤولية المجتمعية، قام التحالف الوطني للعمل الأهلي بتنظيم سلسلة من المبادرات الخيرية خلال شهر رمضان، التي استهدفت تقديم الدعم للأسر الفقيرة والمحتاجة.

تم إطلاق حملات لتوزيع السلال الغذائية التي تضم المواد الأساسية على الأسر في مختلف المناطق، ما ساعد في تخفيف معاناتهم خلال الشهر الكريم. كما نظم التحالف فعاليات إفطار جماعي في المساجد والمراكز المجتمعية، لتوفير وجبات صحية للصائمين. لم تقتصر الأنشطة على الدعم المادي فقط، بل تم تنفيذ برامج توعوية وتعليمية تهدف إلى تعزيز قيم التكافل الاجتماعي والتعاون بين أفراد المجتمع.

تميزت هذه المبادرات بتنوعها، حيث شملت أيضًا أنشطة صحية تهدف إلى رفع الوعي بأهمية الوقاية والسلامة في ظل الظروف الصحية الراهنة

وتأتي جهود التحالف الوطني تبرز دور المنظمات الأهلية في دعم الفئات الضعيفة وتعزيز روح التعاون والتضامن في الشهر الفضيل.



