شكرا لقرائتكم خبر عن دعوة الاجتماع الثاني.. فتح باب التسجيل فى كشوف عمومية الصحفيين والان مع تفاصيل الخبر

فتحت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لمجلس الصحفيين 2025 باب التسجيل بالحضور فى كشوف الجمعية العمومية فى دعوتها الثانية فى العاشرة من صباح اليوم الجمعة .

وكان قد وجه مجلس نقابة الصحفيين الزملاء المقيدين في جدول المشتغلين للاجتماع العادي الثانى للجمعية العموميــة للنقابة، الساعة العاشرة من صبــاح الجمعة 21 مارس 2025، وذلك إعمـالًا لنصوص المواد (33)، (34)، (35) من قانــون النقابـــة (76 لسنة 1970م).

وأوضح مجلس النقابة، يتضمن جدول الأعمال ما يلي :-

1- التصديق على محضر اجتماع الجمعية العمومية المنعقدة في (مارس 2023م).

2- النظر في تقرير مجلس النقابة عن أعمال السنة المنتهية في فبراير 2025م واعتماده.

3- اعتماد الحساب الختامي للسنة المنتهية في 31/12/2024م، وإقرار مشروع الموازنة التقديرية لسنة 2025م.

4- مناقشة المسائل المعروضة من مجلس النقابة والاقتراحات المقدمة من الأعضاء.

5- انتخاب النقيب وستة من أعضاء المجلس، وفي حالة الإعادة على مقعد النقيب تجرى الانتخابات في اليوم التالي من الساعة الثالثة إلى الساعة السابعة مساءً.

6- ما يرى مجلس النقابة عرضه على الجمعية العمومية من الأمور العاجلة، التي تطرأ بعد توجيه الدعوة.

وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجمعية في المرة الثانية ( 25% ) حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا، تتم دعوة الجمعية العمومية يوم الجمعة 4/4/2025م بحضور نفس النسبة ( 25 % ).