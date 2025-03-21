شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى يتهم المجتمع الدولى بالتواطؤ مع إسرائيل فى حربها على غزة والان مع تفاصيل الخبر

اتهم النائب هشام سويلم، عضو مجلس الشيوخ ، المجتمع الدولي بـ"التواطؤ الصارخ" تجاه تجدد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، قائلًا إن صمته المتواصل يشجع على استمرار جرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني. وأكد سويلم أن ما تشهده غزة حاليًا من عدوان ممنهج يمثل انتهاكًا فاضحًا للقانون الدولي والإنساني، ويستهدف تدمير حياة المدنيين الأبرياء.

وأضاف "سويلم" في تصريح صحفي اليوم: "التواطؤ الدولي تجاه جرائم الحرب الإسرائيلية لم يعد مقبولًا. العالم يشاهد بأم عينيه قتل الأطفال وتدمير المنازل والمستشفيات، ومع ذلك لا نرى سوى بيانات استنكار فارغة دون أي تحرك جاد لوقف هذه المأساة."

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن استمرار العدوان الإسرائيلي دون محاسبة يعكس ازدواجية المعايير في التعامل مع القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية أخلاقية وقانونية للتدخل العاجل لوقف هذه الانتهاكات. وقال: "حان الوقت لأن تتحرك الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بجدية لفرض عقوبات على إسرائيل وملاحقة قادتها أمام محكمة العدل الدولية."

ودعا سويلم إلى ضرورة توحيد الجهود العربية والإسلامية لدعم القضية الفلسطينية، ورفع الحصار الظالم عن غزة، مؤكدًا أن مصر ستظل كما كانت دائمًا في طليعة الدول الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني. واختتم تصريحه قائلًا: "القضية الفلسطينية قضية عادلة، ولن نسمح للتواطؤ الدولي أن يطمس حقوق شعب أعزل يكافح من أجل حريته وكرامته."



