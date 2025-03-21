ثوران جديد لبركان جبل ليوتوبي في إندونيسيا

ابوظبي - سيف اليزيد - ثار بركان جبل ليوتوبي لاكي لاكي في جنوب وسط إندونيسيا ثلاث مرات اليوم الجمعة، ونتج عنه عمود من الرماد بارتفاع 8 آلاف متر، ما دفع السلطات إلى توسيع منطقة الخطر حول البركان.

وتسبب البركان، الواقع في جزيرة فلوريس النائية في مقاطعة نوسا تينجارا الشرقية، في مئات الزلازل ، كما ازداد النشاط البركاني المرئي بشكل ملحوظ في الأيام السبعة الماضية.

ورفعت السلطات حالة التأهب من ثوران البركان إلى أعلى مستوى، ووسعت منطقة الخطر من 7 كيلومترات إلى 8 كيلومترات من فوهة البركان.

وألغت العديد من شركات الطيران الرحلات الجوية بين أستراليا وجزيرة بالي السياحية في إندونيسيا بسبب ثوران البركان، في حين تم تأجيل رحلات دولية وداخلية أخرى إلى الجزيرة.

وكان ثوران بركان جبل ليوتوبي لاكي لاكي في نوفمبر الماضي قد أدى إلى مقتل تسعة أشخاص وإصابة العشرات.