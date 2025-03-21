شكرا لقرائتكم خبر عن تدعم التوسع بإفريقيا.. 3 فرص استثمارية وحل 27 معوقا تجاريا الربع الأول والان مع تفاصيل الخبر

في إطار جهودها لتعزيز الوجود الاقتصادي المصري في إفريقيا، أتاحت حكومه الدكتور مصطفي مدبولي خلال الربع الأول من العام المالي 2024/2025 ثلاث فرص استثمارية ومناقصات للشركات المصرية في الأسواق الإفريقية، كما شهدت الفترة ذاتها مشاركة 29 شركة مصرية في بعثات تجارية لدعم الصادرات المصرية وتعزيز التبادل التجاري.

وفي سياق متصل، قامت الحكومة على حل 27 معوقًا تجاريًا كان يعرقل حركة الصادرات المصرية إلى الأسواق الإفريقية، مما يسهم في تعزيز فرص المنتجات المصرية وزيادة حصتها السوقية في القارة.

وتواصل الدولة جهودها في هذا الاتجاه، حيث تستهدف خلال العام المالي 2024/2025 إتاحة 11 فرصة استثمارية ومناقصة إضافية، فضلًا عن مشاركة 126 شركة في بعثات تجارية إلى إفريقيا، إلى جانب حل 140 مشكلة تجارية تعيق نفاذ المنتجات المصرية، في خطوة تهدف إلى دعم الصادرات وتعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والدول الإفريقية.

جاء ذلك في أول تقرير متابعة ربع سنوي عن معدلات أدائها خلال عام (2024/2025) وهو العام الأول من تنفيذ برنامج عمل حكومة الدكتور مصطفي مدبولي (2024-2027) أمام مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي،

ويأتي هذا التقرير في إطار التزام الحكومة أمام المجلس بمتابعة تنفيذ برنامج عملها طوال فترة تنفيذه بما يسهم في رصد مستوى الإنجاز المحقق وتقييم الأداء الحكومي بشكل ربع سنوي بصورة واقعية تعكس معدلات الأداء الحقيقية. وقد وجه المستشار الدكتور رئيس المجلس الشكر والتقدير للدكتور مصطفى مدبولي، (رئيس مجلس الوزراء) على التزامه بتنفيذ تعهداته أمام المجلس أثناء منح الثقة لحكومته.

وكان مجلس النواب قد وافق يوم 18 يوليو 2024 علي برنامج حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، عن الفترة (2024-2027) ومنحها الثقة، فى ضوء المواد الدستورية واللائحية، مع التوجيه بسرعة تنفيذ التوصيات التى تضمنها تقرير اللجنة الخاصة التى شُكلت لدراسة البرامج.