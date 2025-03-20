شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تدعم المشروعات الصغيرة وتوفر 113 ألف فرصة عمل بالربع الأول من 24/25 والان مع تفاصيل الخبر

نجحت الحكومة خلال الربع الأول من العام المالي 2024/2025 في تحقيق تقدم ملموس في دعم المشروعات كثيفة العمالة و المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حيث تم تمويل 28 ألف مشروع بقيمة 2.2 مليار جنيه، متجاوزًا المستهدف، مما أسهم في توفير 113 ألف فرصة عمل من خلال المشروعات كثيفة العمالة ودعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

كما قامت الحكومة بتوفير 14.7 ألف يومية عمل من خلال مشروعات البنية التحتية، إضافة إلى إصدار 1,705 رخصة مؤقتة للمشروعات الصغيرة، وذلك ضمن جهود الحكومة لتعزيز بيئة الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني.

جاء ذلك في أول تقرير متابعة ربع سنوي عن معدلات أدائها خلال عام (2024/2025) وهو العام الأول من تنفيذ برنامج عمل حكومة الدكتور مصطفي مدبولي (2024-2027) أمام مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.

ويأتي هذا التقرير في إطار التزام الحكومة أمام المجلس بمتابعة تنفيذ برنامج عملها طوال فترة تنفيذه بما يسهم في رصد مستوى الإنجاز المحقق وتقييم الأداء الحكومي بشكل ربع سنوي بصورة واقعية تعكس معدلات الأداء الحقيقية. وقد وجه المستشار الدكتور رئيس المجلس الشكر والتقدير للدكتور مصطفى مدبولي، (رئيس مجلس الوزراء) على التزامه بتنفيذ تعهداته أمام المجلس أثناء منح الثقة لحكومته.

وكان مجلس النواب قد وافق يوم 18 يوليو 2024 علي برنامج حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، عن الفترة (2024-2027) ومنحها الثقة، فى ضوء المواد الدستورية واللائحية، مع التوجيه بسرعة تنفيذ التوصيات التى تضمنها تقرير اللجنة الخاصة التى شُكلت لدراسة البرامج.