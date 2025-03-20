الحوثي يتوعد أمريكا بخيارات أكثر إيلاما

القاهرة - كتب محمد نسيم - توعّد زعيم الحوثيين عبدالملك الحوثي، مساء الاثنين 17 مارس 2025، الولايات المتحدة الأمريكية بـ"خيارات تصعيدية أكثر إيلاما وإزعاجا"، حال استمرار عدوانها على اليمن.

وأعلن الحوثي "هروب حاملة الطائرات الأمريكية (ترومان) إلى أقصى شمال البحر الأحمر بمسافة 1300 كلم بعد الاشتباك مع قوات الجماعة".

وخلال الـ24 ساعة الماضية، أعلن الحوثيون استهداف حاملة الطائرات الأمريكية ترومان مرتين، بصواريخ ومسيّرات.

وأضاف زعيم الحوثيين: "نواجه الآن العدوان الأمريكي بالاستهداف لحاملة طائراته وبوارجه وقطعه الحربية، لكن حينما يستمر في عدوانه فلدينا خيارات تصعيدية أكبر من ذلك".

وتابع: "حينما يستمر الأمريكي في عدوانه على اليمن فلدينا خيارات تصعيدية أكثر إيلاما وإزعاجا له".

المصدر : وكالات